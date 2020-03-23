Silahlı kavga: 2 yaralı
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
23.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:33
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Tekel Caddesi'nde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üzerine pompalı tüfekle açılan ateş sonucu E.K. ve A.Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.Ç'yi yanındaki tüfekle gözaltına aldı.
Kaynak: AA