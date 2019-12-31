Silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, yaralanan A.K. ve M.K, 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karışan zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.