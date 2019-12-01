Silahlı kavga: 2 yaralı

01.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:24

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu A.O. ve E.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA