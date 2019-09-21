Silahlı kavga: 2 yaralı

Silahlı kavga: 2 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir çift, komşularının oğlu tarafından silahla yaralandı.

21.09.2019 09:51
Silahlı kavga: 2 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir çift, komşularının oğlu tarafından silahla yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ali (33) ve Duygu Irmak (23) çiftine, komşularının oğlu Anıl D. (26) tarafından tüfekle ateş edildi.

Bacaklarından yaralanan çift, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan saldırgan, bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Kaynak: AA
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