Silahlı kavga: 2 yaralı
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir çift, komşularının oğlu tarafından silahla yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir çift, komşularının oğlu tarafından silahla yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ali (33) ve Duygu Irmak (23) çiftine, komşularının oğlu Anıl D. (26) tarafından tüfekle ateş edildi.
Bacaklarından yaralanan çift, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan saldırgan, bir süre sonra polis tarafından yakalandı.