Silahlı kavga: 2 yaralı

17.08.2019 03:15

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi'nde A.K ve A.K ile Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki park yanında duran kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.K. ve A.K, silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırdı.

Silahlardan çıkan kurşunlar nedeniyle çevredeki bazı araçlarda zarar oluştu.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA