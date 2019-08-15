Silahlı kavga: 2 yaralı

15.08.2019 19:51

Sakarya'da, eniştesi ve yeğenini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesine bağlı Aksu Yurt Mahallesi'ne giden C.I, aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen, tarlada çalışan eniştesi H.Ö. ve yeğeni İ.Ö. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.I, pompalı tüfekle ateş açarak İ.Ö'yü ayaklarından yaraladı. C.I, H.Ö'yü de tüfeğin kabzasıyla burnundan yaralayarak bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerine teslim olan şüphelinin gözaltındaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA