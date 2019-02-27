Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Akin köyü yolunda park ettikleri otomobilde konuşan Mustafa Ç. ile Soner D. ve İsmail Ç. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Ç, üzerindeki ruhsatsız tabancayla Soner D. ile İsmail Ç'ye ateş edip kaçtı.

Ağır yaralanan Soner D. ile İsmail Ç, Sandıklı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şüpheli Mustafa Ç, bir süre sonra tabancasıyla jandarma ekiplerine teslim oldu.

Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA