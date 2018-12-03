Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Caddesi ile Şehit İlhan Aras Caddesi'nin birleştiği yerde dolmuş şoförü A.Ş. ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsünün üzerinde taşıdığı silahla ateş etmesi sonucu A.Ş. ile kavgayı ayırmaya gelen M.Ç. ayaklarından yaralandı.

Yaralanan A.Ş. ile M.Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş kovan aradı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.