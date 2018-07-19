Silahlı Kavga

Adana'da, iki esnafın pazar yeri tartışması üzerine çıkan kavgaya karıştığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına aldındı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'ndeki kapalı semt pazarında esnaflık yapan A.Y. ve Z.G, yer tartışması nedeniyle kavga etti.

Bu sırada her iki esnafın yakınları tabanca ve pompalı tüfeklerini havaya ateş edip olay yerine gelerek kavgaya müdahale etmek istedi.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis, tarafları ayırdı.

Olaya karıştığı iddiasıyla A.Y. ve Z.G'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.