Silahlı kavga: 1 yaralı
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Silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

01.09.2020 20:59 | Son Güncelleme: 01.09.2020 21:04

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hocaömer Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu silahla A.E'yi sağ bacağından yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: AA

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