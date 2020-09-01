Silahlı kavga: 1 yaralı Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hocaömer Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu silahla A.E'yi sağ bacağından yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA