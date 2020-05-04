Silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit İlhanlar Caddesindeki bir oto kiralama ofisinde Muhammet E. ile Uğur Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Muhammed E, Uğur Ü'yü silahla yaraladı.

Yaralanan Uğur Ü. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammed E, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.

Kaynak: AA