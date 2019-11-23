Silahlı kavga: 1 yaralı
İstanbul Fatih'te meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
23.11.2019 03:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 03:14
İstanbul Fatih'te meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Balat Mahallesi Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak'ta aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda, şüpheli yanında bulunan tabancayla ismi öğrenilemeyen kişiyi yaraladı.
Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Silahlı kavga: 1 yaralı