Silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Yeşilyurt ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Bağcı (38), tabancayla karnından yaralandı.
Yaralı çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
VİDEO: Silahlı kavga: 1 yaralı