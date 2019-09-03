Silahlı kavga: 1 yaralı

03.09.2019 13:44

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Savaş G. ile Mehmet Yılmaz arasında, Oto Galericiler Sitesi'ndeki iş yerlerinin arkasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Yılmaz yaralandı.

Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Savaş G'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yılmaz'ın, Oto Galericiler Sitesi Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA