Silahlı kavga: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.U.T. (24), ilçeye bağlı Hayrullah Mahallesi Ali Sezai Efendi Caddesi Arasa Otoparkı önünde, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanındaki tüfekle B.U.T'yi yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.U.T., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ekipler tarafından, B.U.T'yi silahla yaralayan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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