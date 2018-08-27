Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Derya K. kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından pompalı tüfekle kolundan yaralandı.

Yaralı, 112 Acil sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.