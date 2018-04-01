Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altıhşehir Mahallesi 3014. Sokak Hamurcular Sitesi önünde güvenlik görevlisi Şükrü Ç. ile üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen İbrahim Halil K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Şükrü Ç. üzerinde taşıdığı tabancayla İbrahim Halil K'yi iki bacağından vurdu.

Ağır yaralanan İbrahim Halil K. sitede yaşayan üniversite öğrencileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Şükrü Ç. gözaltına alındı.

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önemleri aldı.