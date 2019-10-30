Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

30.10.2019 23:00

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Paşa Topçu, Fatih Devlet Hastanesine, kardeşi Coşkun Topçu ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Paşa Topçu, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA