Silahlı iki kişi kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı
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Silahlı iki kişi kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı

Silahlı iki kişi kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı Şanlıurfa'da silahlı 2 kişi kuyumcuyu soymaya çalıştı Şanlıurfa'da soygun girişimi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosikletle geldikleri kuyumcu dükkanını silahla soymaya çalışan 2 zanlı, iş yeri sahibinin de silahla karşılık vermesi üzerine...

15.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:51

Silahlı iki kişi kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı

Şanlıurfa'da silahlı 2 kişi kuyumcuyu soymaya çalıştı

Şanlıurfa'da soygun girişimi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosikletle geldikleri kuyumcu dükkanını silahla soymaya çalışan 2 zanlı, iş yeri sahibinin de silahla karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan (Aligör) kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre motosikletle kuyumcu dükkanına gelen 2 şahıs, silahla kuyumcuyu soymaya kalkıştı. İş yeri sahibinin de karşılık vermesi üzerine silahlarını atan şahıslar, geldikleri motosiklete binerek kaçtı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Soyguncuları iş yerinden herhangi bir şey alamadıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahlı iki kişi kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı

Kaynak: İHA

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