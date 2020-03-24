Silahlı gaspçı market sahibine doğum gününde kabus yaşattı, o anlar kameraya böyle yansıdı Silahlı gaspçı market sahibine doğum gününde kabus yaşattı, o anlar kameraya böyle yansıdı Tuzla'da silahlı market soygunu kamerada Doğum gününde soygun dehşetini yaşadı Tuzla'da bir markete giren silahlı gaspçı önce market içerisinde gezdi sonrasında kasada oturan dükkan sahibine...

Silahlı gaspçı market sahibine doğum gününde kabus yaşattı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Tuzla'da silahlı market soygunu kamerada

Doğum gününde soygun dehşetini yaşadı

İSTANBUL - Tuzla'da bir markete giren silahlı gaspçı önce market içerisinde gezdi sonrasında kasada oturan dükkan sahibine silahı doğrultarak kasadaki paraları ve sigara istedi. Yüzü maskeli olan gaspçı çaldığı bir miktar para ve sigaralarla olay yerinden hızla kaçarken tüm yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Doğum gününde silahlı gasp dehşeti yaşayan market sahibi ise uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.

Silahlı soygun dakika dakika güvenlik kameralarına yansıdı

Tuzla'da bulunan bir markete dün akşam saatlerinde siyah giyimli bir erkek girdi. Dükkan içerisinde bir süre gezen hırsız, dükkan sahibinin görüş noktasında olmayan bir yerde maskesini indirdi ve silahını çekti. Hızla kasaya gelerek dükkan sahibine doğru silahı doğrultan gaspçı daha sonra da sigara istedi. Talihsiz dükkan sahibi Kadir Öney kasadaki bir miktar parayı ve dört beş paket sigarayı vermek zorunda kaldı. Yüzü maskeli hırsız parayı ve sigarayı aldıktan sonra dükkandan hızla kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede gelen çok sayıda polis ekibi yaya olarak kaçtığı tespit edilen hırsızı yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise soygunun gerçekleştiği dükkan ve çevresindeki tüm delilleri topladı.

"Dışarıya çıkarsan vururum seni"

Hırsızın doğrulttuğu silahla burun buruna kalan ve çaresiz şekilde kasadaki tüm parayı vermek zorunda kalan dükkan sahibi Kadir Öney, yaşadığı dehşet anları şöyle anlattı, "İçeride oturuyordum, bugün doğum günüm, telefonla oynuyordum. Bir şahıs içeriye girdi biraz ilerledi silahını çıkartıp geri geldi silahı bana doğrultup kasayı boşaltmamı istedi. Kasayı direkt çıkarttım ve sigaraları istedi, birkaç paket sigara aldı. Telefonumu istedi, 'Telefonum yok' dedim ki görmüştü.' Yalan söyleme ver telefonu vururum seni' dedi, bağırdım. Sonra dışarıya çıkarken 'Dışarıya çıkma, çıkarsan seni vururum öldürürüm' dedi o çıktıktan beş saniye sonra ben de çıktım baktım göremedim ya yaya olarak kaçtı ya da ileride bir araç bekliyordu öyle kaçtı. Tahmini olarak bin altı yüz lira falan vardı.

Kaynak: İHA