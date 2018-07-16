Silahlı Gasp ve Terör Suçundan Aranan Firari Yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan zanlı yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, gece 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda öncesi uygulama yapan polis ekipleri, "silahlı gasp" suçundan 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder Ö'yü (31) yakaladı.
"Terör örgütüne üye olma" suçundan da arandığı tespit edilen firari, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.