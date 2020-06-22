Silahlı gasp şüphelileri yakalandı
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Silahlı gasp şüphelileri yakalandı

Malatya'da silahla 1 kişinin cep telefonunu gasp eden şüpheliler yakalandı.

Silahlı gasp şüphelileri yakalandı
22.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:13

Malatya'da silahla 1 kişinin cep telefonunu gasp eden şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 19 Haziran'da A.T.'yi silahla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatan Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suç aleti pompalı tüfek ve fişek yatağında 4 adet fişek ile A.T.'ye ait cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, 21 Haziran tarihinde otodan hırsızlık olayının şüphelisi F.D. aynı gün yaşanan kovalama sonucu polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahısla birlikte 750 TL değerinde 2 adet güneş gözlüğü, 1 adet oto teybi ve 300 TL değerinde bir adet parfüm ele geçirilirken, şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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