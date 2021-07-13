Son dakika haberleri! Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu
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Son dakika haberleri! Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ADANA'da, sokak ortasında, husumetli iki grup birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

ADANA'da, sokak ortasında, husumetli iki grup birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmayı izleyen Cem Taşkömür (26), göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta, aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Bu sırada çevredeki Cem Taşkömür, nereden geldiği belli olmayan bir merminin göğsüne isabet etmesiyle yaralandı ve kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIDurumun bildirilmesi üzerine bölgeye aralarında Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla marketin içine alınan Cem Taşkömür, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. 'ÇATIŞMAYI SEYREDİYORDUK'

Kavgada yaralanan Taşkömür'ün yarasına tampon yapan yakını Kenan İşçimen, "İki grup burada birbirine ateş açtı. Biz de onları seyrederken Cem vuruldu. Bana,'Vuruldum ağabey' deyince, marketten bez alıp, tampon yaptım. Durumu kötü görünmüyordu. Ambulansa alınırken, nefesinin daraldığını söyledi" diye konuştu.


Son dakika haberleri! Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu
Son dakika haberleri! Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu
Son dakika haberleri! Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu
Son dakika haberleri! Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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