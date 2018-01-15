Silahlı Çatışmaya 4 Gözaltı

SAMSUN'da 2 grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmanın şüphelileri oldukları iddia edilen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay 1 hafta önce İlkadım İlçesi Hançarli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında eski husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar birbirlerine tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu Uğur D. adlı dolmuş şoförü sol bacağından kazayla yaralandı. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis olaya karıştıkları öne sürülen B.P., F.Z.U., S,Ü. ve M.T.'yi ruhsatsız 3 tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Samsun