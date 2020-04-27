- Silahlı çatışma sonrası tekmeli saldırı kameralara böyle yansıdı
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- Silahlı çatışma sonrası tekmeli saldırı kameralara böyle yansıdı

- Silahlı çatışma sonrası tekmeli saldırı kameralara böyle yansıdı Silahla yaraladıkları şahsı öldüresiye tekmelediler Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kameralara yansıdı.

- Silahlı çatışma sonrası tekmeli saldırı kameralara böyle yansıdı
27.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:00

- Silahlı çatışma sonrası tekmeli saldırı kameralara böyle yansıdı

Silahla yaraladıkları şahsı öldüresiye tekmelediler

ADIYAMAN - Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kameralara yansıdı. Önce tabancayla yaralandılar sonra yerde tekmelediler.

Olay Bahçecik Mahallesi eski Samsat Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen F.B., park halindeki otomobilindeyken yanına olayın şüphelisi olan K.A. ve beraberindeki iki kişi başka bir araç ile geldi. Burada otomobilden inen 3 kişi F.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Levye ve silahların kullanıldığı kavgada F.B., bacağından silahla yaralandı.

Yere yığılan F.B.'nin yanına gelen 3 şahıs, burada F.B'yi tekmelerle dövmeye başladı. Bir süre sonra 3 şahıs geldikleri plakasız otomobillerine binerek olay yerinden hızla kaçtı. Yaralı, F.B., ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan 3 şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

- Silahlı çatışma sonrası tekmeli saldırı kameralara böyle yansıdı

Kaynak: İHA

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