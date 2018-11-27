Silahlı Çatışma Olayından 1 Zanlı Daha Adliyede

Samsun'da bir barın önünde 6 kişinin yaralandığı ve 9 kişinin tutuklandığı olayla ilgili 1 şahıs daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesinin Fuariçi'nde bulunan bir barın önünde geçen Pazar gecesi meydana geldi. Barın önünden geçen şahıslar ile barın önündekiler arasında bakışma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonrasında yaşanan silahlı çatışmada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Aralarında yaralıların da bulunduğu toplam 11 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen 11 kişiden 9'u tutuklandı.

Olayda vurularak yaralanan M.O. da hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN