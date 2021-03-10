Silahlı çatışma olayında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Denizli'de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup çıkan tartışmanın ardından birbirlerine kurşun yağdırdı. Olayda Mustafa Dev ağır yaralanırken, diğer şüpheliler kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Dev'i Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgeden yaklaşık 2 kilometre ötede vatandaşların bir şahsın üzeri kanlı ve elinde tüfekle yürüdüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, cinayet zanlısı Yunus Emre İ.'yi yakaladı. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralanan Dev ise sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın gerçekleştiği gün Fikret İ., Zeki T., Yaşar H., Hüseyin B. ve Yunus Emre İ.'yi gözaltına alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı genişleterek olaya karıştığı tespit edilen M.B.E. ve Y.K.'yı da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Yunus Emre İ. ve M.B.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı