Silahlı Çatışma Firarisi Bağ Evinde Yakalandı

Sakarya'da geçtiğimiz nisan ayında Nakliyeciler Sitesi'nde 1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayının firarilerinden bir kişi saklandığı bağ evinde yakalandı.



Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi Nakliyeciler Sitesi içerisinde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişinin öldürülmesi, 8 kişinin ateşli silahla yaralanması neticesinde başlatılan soruşturma kapsamında; Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlar ile bugüne kadar toplam 44 şahıs yakalanmış ve bunlardan 19 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" ifadesine yer verilerek şunlar kaydedildi:



"Ayrıca olay yerinden yaralı olarak firar eden şüpheli F.E. (59) ise geçtiğimiz gün yapılan operasyon ile saklandığı Kocaali ilçesindeki bir bağ evinde yakalandı. Şahıs olayda kullandığı değerlendirilen 2 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 3 adet bu tabancalara ait şarjör ve 92 adet farklı çap ve markalarda fişek ile otomobil anahtarlığı görünümlü çift namlulu suikast silahı ele geçirilmiştir. Yine bağ evinde firari şahsı saklayan Y.E. (55) isimli şüpheli de üzerindeki ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" - SAKARYA