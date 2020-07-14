Silahlı bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde 10 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.Ö. yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN Kaynak: İHA