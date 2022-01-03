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Son dakika haberi... Silahla yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Silahla yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti SAMSUN - Samsun'da aralarında husumet bulunan şahıs tarafından bacağından silahla vurularak yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN (İHA) - Silahla yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da aralarında husumet bulunan şahıs tarafından bacağından silahla vurularak yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çınar ağacı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oymaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa A., yine aynı mahalleden olan Yusuf A.'yı aralarında bulunan bir husumet nedeniyle çıkan tartışmada silahla yaraladı. Bacağından yaralanan Yusuf A.'nın yardımına ise ambulans helikopter yetişti. Vezirköprü'den alınan Yusuf A., Ondokuz Mayıs Üniversitesine götürüldü.

Mustafa A. ise Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Silahla yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

Son dakika haberi... Silahla yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

Son dakika haberi... Silahla yaralanan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

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İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Son Dakika Haberleri

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