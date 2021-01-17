Silahla yaralanan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı
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Silahla yaralanan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

17.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:30
Silahla yaralanan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde buldukları kızıl şahini Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Kanadından yaralandığı belirlenen kızıl şahinin, yapılan muayenesinde silahla vurulduğu tespit edildi.

Avlanması yasak olmasına karşın silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kızıl şahin, hemen ameliyata alındı.

Görevli veteriner hekim tarafından ameliyat edilen şahin, tedavi sürecinin ardından doğaya salındı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirtti.

Oğuz, "Onlar bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz kızıl şahine gerekli müdahaleleri yaparak, dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun tekrar göklerde özgürce uçabilecek olması bizleri çok mutlu etti." ifadesinde bulundu.

Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sokak hayvanlarına ve ilçenin coğrafi yapısı gereği yaban hayatına ciddi katkılar sunduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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