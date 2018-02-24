Silahla Yaralanan Kişi, Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Köşlü Çeşme Mahallesi Gümüş Pala Caddesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Mesut Kırık'ı (37) yapılan ilk müdahalenin ardından, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Göğsünden yaralanan Kırık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, Kırık vurulduğu esnada yanında olan kardeşini, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.