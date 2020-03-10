Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı
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Eskipazar, Karabük, Güncel

Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı

Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kanadından vurulmuş halde bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı.

10.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:04
Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı

Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı


KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kanadından vurulmuş halde bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı atmaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kimliği belirsiz şahıslar tarafından kanadından vurulduğu tespit edilen atmaca teslim alınarak tedavi edilmek üzere Veteriner Kliniğine getirildi. Klinikte iki haftalık bir tedavi sürecinin ardından Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek olan yaralı atmacanın tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Veteriner Hekimi Ahmet Furkan Tükel, tedavi altına alınan yaralı atmacanın ateşli silahla yaralandığını belirterek, "Eskipazar ilçemizden gelen yaralı bir şekilde bize gelen atmacamız kliniğimizdeki tedavi sürecinden sonra rehabilitasyon merkezine ulaşacaktır. Oradaki tedavi süreci bittikten sonra inşallah doğaya tekrar kazandıracağız. Şuan ki görünen ateşli silah yaralanması, kanadında bir yaralanması var. Bizdeki tedavi sürecinden sonra gerekli işlemleri yaptığımız sürece sağlığına kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

Yaralı atmacanın tedavisinin iki hafta süreceğini ifade eden diğer Veteriner Hekim Semih Tutuk ise bu süreç içerisinde gerekli bakım ve koşulları sağlayacaklarını, daha sonra rehabilitasyon merkezine teslim edeceklerini söyledi.

Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı

Kaynak: İHA

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Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı

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