Silahla yaralanan 2 kişiden biri öldü
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Silahla yaralanan 2 kişiden biri öldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde silahla yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

01.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:35

Kocaeli'nin Derince ilçesinde silahla yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mersincik Mahallesi Arı Sokak mevkisinde ormanlık alanda Ramazan G. (25) ile bir kişi, silahla yaralanmış halde bulundu.

Çevredekiler tarafından yaralılar, Derince Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ramazan G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Silahla yaralanan 2 kişiden biri öldü

Kaynak: AA

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