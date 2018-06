Silahla Yaralamayla İlgili 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da evlerine düzenlenen silahlı saldırı sırasında tüfekle ateş açarak bir kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. ve H.E. kardeşlerin evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar kardeşlerin evlerinin duvar ve camları ile park halindeki araçlarına isabet etti. Kardeşler de silahlı saldırı düzenleyenlere tüfekle karşılık verdiler. Silahlı saldırı sırasında yaralanan İ.S. otomobiliyle İlyasköy Polis Merkezine giderek silahlı saldırıda yaralandığını söyledi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.S. tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili M.E. ve H.E. adlı kardeşleri gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan M.E. ve H.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edilirken, polisin firardaki karşı taraftan olan 3 kişiyi de yakaladığı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN