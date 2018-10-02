Silahla Yaralamayı Azmettirmeye Gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayını azmettirdiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde Perşembe akşamı saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Anıl Ç.(26) karnından ve bacaklarından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 17 yaşındaki G.Ç., Cuma günü, 2 kişi de Cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayı azmettirdiği iddia edilen ve firarda bulunan T.Y.(36), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan T.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN