Silahla yaralamaya tutuklama
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Silahla yaralamaya tutuklama

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:59
Silahla yaralamaya tutuklama

'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Altınvadi Sokak ile Sokak'ın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Ü.E.(38) sağ bacağından yaralandı. Yaralı şahıs özel oto ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu silahlı saldırıyı 28 yaşındaki E.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, kaçak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. E.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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