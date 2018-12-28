Silahla Yaralamaya Tutuklama

Silahla Yaralamaya Tutuklama

Samsun'da pompalı tüfekle uğrayan bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç mahkemece tutuklandı.

Silahla Yaralamaya Tutuklama

Samsun'da pompalı tüfekle uğrayan bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesi Odun Pazarı Caddesi'nde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan M.E. (19) ensesinden ve baldırından yaralandı. Silahlı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.E.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.E., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi - SAMSUN

Kaynak: İHA
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