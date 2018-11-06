Silahla Yaralamaya Tutuklama

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.C.(29) sağ ve sol ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN