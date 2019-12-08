Silahla yaralamaya gözaltı
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Silahla yaralamaya gözaltı

Samsun'da bir kişiyi silahla bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

08.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:48
Silahla yaralamaya gözaltı

'da bir kişiyi silahla bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen bir kişi, tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı müteahhit A.U.'yu tabancayla ateş ederek sağ bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen O.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan O.C., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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