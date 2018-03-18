Silahla Yaralamaya Gözaltı

Samsun'da silahlı yaralama olayına karışan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Murat A. (40) sol dizinden yaralandı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Coşkun A.'yı (37) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Coşkun A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Coşkun A., serbest bırakıldı. - SAMSUN