Silahla yaralamaya 4 gözaltı
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Silahla yaralamaya 4 gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Silahla yaralamaya 4 gözaltı
10.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:08

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.T. bacağının 2 yerinden yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri 20 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak silahlı saldırı olayının şüphelileri H.A., N.A., T.T. ve Y.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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