Silahla yaralamaya 3 gözaltı

Silahla yaralamaya 3 gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

31.07.2019 16:47
Silahla yaralamaya 3 gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.U.(41) sol baldırından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.B.(32), Ö.D.(26) ve S.T.'yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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