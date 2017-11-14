Silahla Yaralamaya 3 Gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan C.D.(34) sol bacak ve karnından yaralandı. Ağır yaralanan C.D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırı sırasında park halindeki 2 otomobile de kurşun isabet ederek maddi hasar meydana geldi. Silahlı saldırganlar kaçtı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.Y.(27), Ö.M.G.(18) ve E.K.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıyı Ö.M.G.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN