Silahla yaralamaya 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Silahla yaralamaya 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.10.2019 16:25
Silahla yaralamaya 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. (19) idaresindeki motosiklette bulunan E.K. (21), sokakta bulunan Y.E.A.'ya tabancayla ateş açtı. Olayda bacaklarından vurulan Y.E.B., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar motosikletle kaçtı. Polis olay yerinde 8 adet boş kovan ele geçirdi. E.K. ve H.S. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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