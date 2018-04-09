Silahla Yaralama Zanlısına Adli Kontrol

Samsun'da bir düğünde halay yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi silahla yaralandı. Suç aletiyle birlikte yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Fuariçi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde halay çekildiği sırada, 2 genç tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından düğün salonunun dışına çıkan S.T.V. ile T.A. arasındaki gerginlik devam etti. S.T.V. belinden çıkardığı tabancayla T.A.'ya ateş ederek yaraladı.

Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise ekiplerin kovalamacası sonucunda kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN