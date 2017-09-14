Silahla Yaralama Zanlısı Yakalandı

Samsun'da bir kişiyi bacağından silahla yaraladığı iddia edilen genç yakalandı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan V.C.K.(29) sol bacak baldırından yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.Ş. olaydan sonra kaçtı.



Polis silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN