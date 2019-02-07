Silahla Yaralama Zanlısı 2 Kişi Adliyede

Silahla Yaralama Zanlısı 2 Kişi Adliyede

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Silahla Yaralama Zanlısı 2 Kişi Adliyede

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan K.B.(28), karnından ve bacağından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan K.B. tedavi altına alındı. Silahlı saldırganların tabancasından çıkan kurşun park halindeki otomobile de isabet ederek maddi zarar verdi.

Yaralı K.B.'nin de kendisine tabancayla ateş açanlara tabancayla karşılık verdiği tespit edildi. Polis olayla ilgili K.B.'yi yaralayan M.A.Y.(21) ve B.K.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan M.A.Y. ve B.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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