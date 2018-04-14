Silahla Yaralama ve Rehin Alma (2)

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 2 kişiyi yaralayıp bir kişiyi rehin alan silahlı şüpheli, kayınvalidesinin evini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesi Ceylan Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı, aynı mahallede 12. Esen Sokak'ta oturan kayınvalidesinin evine geldi. Burada da bir kişiyi rehin alan şüpheli, kayınvalidesine ait iki katlı evin giriş katını ateşe verdi.

Olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Şüphelinin ikna edilmesine çalışılıyor.

Bu arada, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.