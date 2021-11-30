Silahla yaralama şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K.'yi tüfekle yaraladığı iddia edilen E.Ç. kaçtı. Polis tarafından gözaltına alınan E.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ailesinden 3 kişinin adını duvara yazmış: Ölümümden sorumlular

Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ailesinden 3 kişinin adını duvara yazmış: Ölümümden sorumlular

 İlkokulda taciz iddiası! Öfkelenen veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti

İlkokulda taciz iddiası! Öfkelenen veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti

 Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Öfkeli kalabalığın dayağından kaçamadı

Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Öfkeli kalabalığın dayağından kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title