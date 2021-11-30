Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K.'yi tüfekle yaraladığı iddia edilen E.Ç. kaçtı. Polis tarafından gözaltına alınan E.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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